基隆市長林右昌表示，29日開設的BNT兒童疫苗集中施打站，上午的場次將保留給在基隆市設籍的兒童。但他也考量到有部分孩童雖然戶籍地並不是在基隆市，但確實是住在基隆市，因此下午的名額不會限制戶籍地。

林右昌表示，為了優先照顧基隆市民，29日上午場次的兒童BNT疫苗提供給設籍在基隆的兒童，不過，他也考量到有部分孩童雖然戶籍地並不是在基隆市，但確實是住在基隆市，因此下午的名額不會限制戶籍地。

為了減少群聚，也避免家長排隊久候，林右昌指示衛生局自上午8時開始發放500份號碼牌，下午13時開始發放500份號碼牌，只要有領到號碼牌就一定能打到疫苗。

市府也再次強調，只要是年滿5歲的學齡前小朋友，無論就讀公幼、私幼或尚未就學，從5月30日起，都可以自行到基隆市10家幼兒BNT疫苗接種合約醫療院所預約施打疫苗，至於在基隆市就讀國小的學童，也已安排自30日起到校集中施打。