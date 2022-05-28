中央流行疫情指揮中心昨宣布發放免費快篩給6歲以下兒童，今公布再新增照顧型機構及弱勢民眾2類人發放免費快篩，獲配機構以每人3劑計算，供機構防疫抗疫用，由防疫長統一調度；弱勢民眾則有遊民、列冊關懷獨居老人等，以每人5劑計算，預計81萬人受惠。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，免費提供快篩給照顧型機構及弱勢民眾，獲配機構服務對象及工作人員以每人3劑計算，由單位統籌調度運用。除住宿式長照機構與社區式長照機構外，還包括老人福利機構、身心障礙福利機構、兒少安置機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、產後護理之家、身心障礙社區居住、兒少團體家庭等住宿式照顧機構。

保障照顧型機構及弱勢民眾健康，提供免費快篩。(指揮中心提供)

還有身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等日間照顧服務機構及單位，直接配送至上開照顧型機構及單位，目前正彙整機構名單、數量、地址等資訊。

遊民及列冊關懷之獨居老人，以每人5劑計算，由衛生福利部盤墊各縣市需求人數後，配送至各縣市社會局處，再透過既有關懷服務體系或民政系統發放。

疫情指揮中心統計，今日快篩發售情形，全台4916家已完售9家，可販售131萬2103人份，售出4萬3534人份。陳時中呼籲，6月1日起將發送0至6歲幼兒的快篩，希望要買快篩的人盡快來買，以免之後出現排隊。

疫苗施打方面，陳時中指出，昨日施打的疫苗變多，是因為小朋友的輝瑞疫苗開打，昨日施打12萬847劑，目前國內第1劑87.80％、第2劑81.69％、第1劑追加劑65.11％。

陳時中強調，兒童疫苗一定夠，目前遇到的是地方配置問題，例如給學校、給社區施打的比例要調整，這是分配比例問題，不是不夠的問題，家長不用過度擔心。