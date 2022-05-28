新冠肺炎疫情延燒，今年已累計1058例死亡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，目前確診後3日內死亡的個案約有4成7左右。過去推估到了5月22日，單日確診會介於10至20萬間，但今天已是28日，除了19日和27日破9萬例，其他天多是8萬出頭，因此疫情基本上是穩定的，但未來發展還需觀察。

今日死亡個案再創新高，陳時中表示，目前確診後3日內死亡的個案約有4成7左右，過2天，大家若有興趣，指揮中心可以對死亡的過程進行分析報告。基本上3日內死亡，多是進來的時候已經重症，就不適合使用口服藥物。

對於台灣的單日致死率，醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡都是回溯計算，單日來算都會超過千分之1，整體個案數其實是萬分之6，還是要觀察長期的趨勢才能知道致死率落在那裡。

羅一鈞表示，若個案數在高原期，甚至往下走，每日個案數會減少，不過重症死亡那個會間隔可能一周，還是建議用累計個案數為分母，死亡數當分子計算致死率較客觀。

由於國內死亡個案約有4分之1是住宿型機構的住民，羅一鈞重申，希望機構、主責的醫院診所幫忙，指揮中心5月5日開始已機構住民開藥規範，快篩陽經醫師診斷確診就能開藥，不管是倍拉維（Paxlovid）、莫納皮拉韋（Molnupiravir），希望降低住民的中、重症風險。

羅一鈞也特別提醒，對於管灌個案，因倍拉維不能抹粉，較適合使用莫納皮拉韋。至於洗腎個案，則是因為倍拉維使用的安全方式還沒確立，希望使用莫納皮拉韋。民眾若是因交互作用等因素不適合使用，也可開立莫納皮拉韋，降低中、重症風險。