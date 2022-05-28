國內今天新增408例中重症，115例為重症個案，創新高紀錄，當中新增1名7歲男童染疫併發腦炎，為第9例兒童腦炎個案，截至目前為止，兒童死亡病例累計10人，其中5人因腦炎病歿。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的115例重症個案中，包含1名疑似腦炎的7歲男童，5月24日發燒39度、間歇性抽搐15分鐘、步態不穩、走路偏右、呼吸喘無法言語等，到急診檢出陽性，且發現有意識變化，懷疑為腦炎，插管送加護病房，使用瑞德西韋等藥物治療。男童患有代謝性疾病，經過治療，所幸已在27日移除呼吸器，病況獲得改善，目前還在觀察中。

另有1名20多歲年輕個案，有神經系統疾病，有呼吸窘迫情形，目前仍在插管治療中。

截至目前，國內共累計20個兒童重症，其中9人腦炎、6人肺炎、2人敗血症、1人哮吼、1人家中死亡、1人共病（腦腫瘤）。至於兒童死亡病例則累計10人，其中5人腦炎、2人肺炎、1人敗血症、1人家中死亡、1人共病（腦腫瘤）。