【LIVE直播】指揮中心記者會｜2022.05.28。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情未歇，國內今新增8萬835例本土個案、46例境外移入個案。與此同時，今也新增408例中重症、127例死亡，中重症、死亡數雙創新高。

今日新增80,835例本土，為38,139例男性、42,641例女性、55例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。本土個案以新北市1萬6001例居多，其餘依序為高雄市9641例，台中市9031例，桃園市8999例，台北市7998例，台南市6666例，彰化縣3597例，屏東縣2648例，新竹縣2509例，苗栗縣2024例等；至於新增的46例境外移入，感染國家為美國4例、調查中42例，入境日介於今年5月26日至5月27日。

指揮中心指出，今日新增127例本土病例死亡個案，為74例男性、53例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、118例具慢性病史、48例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月19日至5月25日，死亡日期介於5月11日至5月25日件。

死亡個案分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，28例男性，18例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，感染國家為美國4例、調查中42例。入境日介於今年5月26日至5月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,815,703例確診，分別為12,816例境外移入、1,802,833例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1,911例COVID-19死亡病例，其中1,896例本土，個案居住縣市分布為新北市833例、臺北市521例、基隆市95例、臺中市66例、高雄市60例、桃園市50例、彰化縣48例、花蓮縣35例、臺南市32例、宜蘭縣31例、屏東縣29例、臺東縣及雲林縣各19例、新竹縣18例、嘉義縣11例、南投縣及嘉義市各9例、苗栗縣7例、金門縣及新竹市各2例；另15例為境外移入。

根據指揮中心統計，目前國內專責、負壓隔離病床共1萬3554床，空床率為43.2％；中央集中檢疫所共7677床，空床率為46.7％；地方加強型防疫旅館共4661床，空床率為44.9％。