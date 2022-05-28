國內輝瑞BNT兒童疫苗全台開打，全台父母大排長龍，只為搶打兒童疫苗，對此，民眾黨立委張其祿直言，這一幕總統蔡英文看見了嗎？蔡英文的「超前部署」神話持續破滅，良心難道不會痛嗎？

張其祿直言，國內輝瑞BNT兒童疫苗自5月25日全台開打，首波配送40.3萬劑，5月24日開放預約時名額幾乎被秒殺。這幾天下來，許多父母、長者攜家帶眷、跨縣市到地方診所排隊，甚至發生了爭執，就是為了想要早點讓家中子女、兒孫打到兒童疫苗。這一幕蔡英文看見了嗎？從去年開始缺口罩、缺疫苗，到今年缺快篩、缺兒童疫苗？總統蔡英文的「超前部署」神話持續破滅，良心難道不會痛嗎？

近期連續發生確診兒童併發腦炎個案，張其祿指出，其中更有多起兒童因腦炎致死，這都加劇父母憂心，也加劇了兒童疫苗的需求程度。但我必須直言，這些需求量並不是現在才存在，這些風險也不是現在才發生；政府早該在變種病毒擴大疫情前，就應安排好兒童疫苗的施打分配及機制，好讓足量的兒童疫苗迅速分配施打到位，而不是讓家長帶著兒童冒著染疫風險上街排隊。

此外，張其祿認為，政府也早應安排好照護兒童的配套，讓父母在工作及照顧孩童上能夠不用「兩害取其輕」；而現在更重要的，台灣5歲以下幼兒還無法打疫苗，但現在本土疫情嚴峻，很多住院的都是5歲以下兒童，政府必須加緊腳步評估國內是否通過5歲以下幼童接種疫苗，優先規畫施打對策，更要提前解答家長之疑慮。

最後，張其祿呼籲，考量疫情正步入高峰期，單日病歿人數更已突破100例，在校園防疫上，為降低學生，尤其是國小以下的染疫風險，也為解決各地方停止實體上課時間不一之亂象，請教育部應該拿出擔當，審慎思考全面暫停實體到校或提早放暑假，更要提早進行補救教學之規劃；同時，各部會也要協調完善職場父母的協助方案及配套。每個孩子都是家庭的寶貝，更是國家的未來，政府對兒童、校園防疫工作絕對不可再敷衍、馬虎。