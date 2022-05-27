國內新冠疫情延燒，幼童重症、死亡人數攀升。讓家長現在紛紛冒雨位子女搶排兒童疫苗。國民黨立委洪孟楷上午批評，一個半月前民進黨政府說「重症清零、輕症控管、正常生活」，現在這是哪門子的正常生活？

洪孟楷表示，台灣幼兒染疫致死率高逾千分之一、重症狀況是日本十倍左右，當然讓台灣家長擔憂，當然希望符合施打兒童疫苗的小孩能早日打到、早日保護，政府最基本責任是要在盡快進口足夠兒童疫苗，讓國人不再擔憂，

洪孟楷說，全國約有108萬5至11歲幼童，打兩劑需約兩百萬劑，但現在連民進黨執政縣市的兒童疫苗也搶翻，代表這是全國性數量不足，民進黨高官們在辦公室躲雨時，看看街頭現況，別再自我安慰疫苗足夠了，臉皮多厚才不會汗顏。

洪孟楷批評，國內疫情現況是重症無法清零，昨日死亡人數還創單日新高104例；輕症無法控管，一天8、9萬例確診成常態，這還不包含未回報黑數；民眾自主應變改變生活型態，餐飲、商圈人數腰斬，疫情走向無法樂觀。