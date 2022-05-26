曾心梅談起二度中風的爸爸，忍不住泛淚。（年代提供）

台語歌后曾心梅近日登上《那些年。那些歌》演唱許多經典歌曲，當年以一首《酒是舞伴你是性命》走紅歌壇，許久沒上節目的她坦言是因得知主持人是陳國華才願意現身螢光幕前。曾心梅久違展現「模仿技能」，用蔡秋鳳招牌的「濃厚的鼻音唱腔」演唱鐵達尼號主題曲，讓陳國華忍不住笑翻，場面相當逗趣。話鋒一轉，談到父親的情況，曾心梅感嘆地說，爸爸經歷二次中風，無法自理漸漸喪志，意志消沉覺得自己就是在等死，這也讓曾心梅意識到「原來一個人的生命，是那樣的脆弱」。

曾心梅曾拿下2座金曲歌后，以一首《天公疼憨人》奠定歌后地位，歌曲的高傳唱度也成為許多選秀節目的首選。談到出道故事，曾心梅透露，當初意外發現自己可以將各式各樣唱腔模仿的出神入化，於是便登上當時火紅的綜藝節目《龍兄虎弟》上模仿惠妮休斯頓唱 《I Will Always Love You》，沒想到竟大獲好評，知名度大開。不僅如此，她也在節目中用蔡秋鳳招牌的「濃厚的鼻音唱腔」，演唱一段鐵達尼號主題曲，立刻讓陳國華笑到整個人往後仰，曾心梅還笑虧「怎麼沒有人鼓掌，這樣對嗎」立刻笑翻全場。

談到爸爸因二次中風導致完全無法自理的情況時，曾心梅感嘆地說，其實在照顧的過程中並不是那麼順利，某天半夜爸爸不小心從床上摔下來，但母女倆力氣太小，無法將爸爸扶回床上，為此媽媽下定決心將爸爸送去療養機構，希望他能擁有更完善的照護；而有天曾心梅去探望爸爸時，發現他坐在輪椅上仰望天空，出於好奇便詢問他在想什麼，沒想到爸爸竟回應：「我想說我在等死。」此話一出，瞬間讓曾心梅意識到「原來一個人的生命，是那樣的脆弱」，讓她相當心疼。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。