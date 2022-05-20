李玉璽接受謝佑昀專訪。（東森提供）

李玉璽接受EBC東森娛樂專訪，與主持人謝佑昀分享他拍攝東森實境節目《花甲少年趣旅行》的幕後故事。李玉璽笑說參加《花甲少年》整趟下來，超感謝爸爸李亞明。

李玉璽爆料都用李亞明喝醉等糗事來當作話題，好跟黃仲崑和葉璦菱、魏蔓他們開啟話題。他還在旅途第一天就在溪邊石頭上慘摔，但他當時只顧著手上貴重的相機，所以選擇犧牲自己的屁股，嚇翻眾人。

提到自己的音樂路，李玉璽竟說小時候曾經很抗拒音樂，也沒想過會成為歌手。原來是因為李亞明對音樂非常認真，甚至到過於嚴肅的地步，反而讓探索階段的他產生排斥心理，「我打電動時邊聽音樂邊哼唱，他就進來說唱歌不能這樣唱，叫我起立練唱，還開始畫人體圖、講共鳴、吸氣位置等，但我那時才小六，就讓我覺得音樂很嚴肅、不好玩。」

李玉璽透露過了幾年之後，才開始摸索音樂、創作，逐漸對音樂產生興趣。而他前期也與父親有過許多摩擦，「我不太能接受創作被改，因為寫歌對我來說不只是作品，同時也像是我的日記。後來我們的默契，就是我寫你不喜歡就不用，但不要改。」

到他剛出第一張專輯時，收到《我的少女時代》的試鏡邀請，但他想著自己才剛出道，歌手的身份都還沒站穩而覺得抗拒。沒想到是李亞明對他說：「你沒有做過，怎麼知道喜不喜歡？」才說服了他。

李玉璽坦言李亞明無形之中影響他很多，這次之後也比較願意去挑戰一些沒嘗試過的事物，且他這幾年有感受到李亞明的變化，可能是體悟到自己逐漸成熟，便開始放手讓他做自己想做的事，還會直接稱讚他「有進步、不錯」，這些都是以前的他無法想像的。李玉璽專訪特輯今（20日）於東森娛樂YouTube頻道上架。