國民黨立法院黨團今指因供電不穩，台電正向政府與經濟部建議延役核二、三廠，對此經濟部官員直說：「完全沒聽過！」。台電主管更是傻眼：「政府政策很清楚就是非核，我們誰會這麼白癡。」

國民黨團指掌握消息，蔡政府正準備髮夾彎，將核二、核三延役、台電並已向經濟部進行簡報解套方案。

但台電表示，核二1號機因新北市政府未核准「逕流廢水汙染削減計畫」，使乾貯設施無法施工，核燃料無法退出反應爐，得提前停機。凸顯核能在使用上，地方政府的支持與否至關重要。現有核電機組連使用到屆齡除役都無法做到，更遑論延役。

經濟部說，國發會發表2050淨零路徑圖時，已經說未來減碳方向沒有核能，對於國民黨延役說法可說是「完全沒聽過」。剩下的核二2號機、核三廠1、2號機，就是照原定除役時間。

台電主管說，政府政策很清楚就是非核，不會主動去提核電廠延役計畫，也沒有所謂向政府簡報這回事。

至於半導體產業擴產、台商回流、電動車導致電力需求快速成長，台電電力政策就是「以氣換煤」，規劃大潭、興達、台中、協和及通霄二期等新增燃氣機組，同步發展需量反應、輔助服務、儲能等措施，以多元管道來維持電力供應穩定。