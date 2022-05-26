《我愛黑澀會》班底出身、曾是兒童台姊姊的女星貝童彤，2018年宣布懷孕並與圈外人男友Howard登記結婚，生下女兒「帕皮」後，於去年3月下旬補辦婚宴，人生大事完美落幕，近期她在社群平台分享，發現家中電費異常的高，卻查不出原因，讓她向網友們求助。

貝童彤參加《全明星運動會》第三季，努力形象讓觀眾有目共睹，平時會在社群平台分享與老公、孩子的生活日常，活潑親民的個性受許多粉絲喜愛。昨日她在社群平台發布限時動態，內容大大的寫著兩個大字：「求救！」，讓許多人一看嚇一跳，以為是發生什麼緊急事件，貝童彤分享自家電費的問題，她透露：「我家電費已經連續三期飆至七千多塊」，她提到去年同期家中的電費也才三千多，今年卻足足漲了一倍，她強調：「生活方式沒什麼不同，沒有新添電器」

因為電費數字太誇張，她也有找人來看問題出在哪，甚至有懷疑是不是被人盜電，但台電員工來檢查說沒有盜電的情形，請水電工來家裡查也說沒有找到異常，她無奈表示：「但每天都是二十幾度的電在跑，那都是錢啊啊啊」，附上一個流淚的表情符號表達心中的崩潰。

因為怎麼都找不出原因，貝童彤乾脆求助神通廣大的網友們，希望他們能夠幫忙解答，她向大家徵求意見：「請問有沒有大神可以告訴我可能會是什麼地方出問題？我們已經查到不知道要查什麼了。」