女星謝忻2019年捲入不倫風波，重創形象與演藝事業，直到這幾年漸漸走出陰霾，事隔3年終於全面復工，且生活重回軌道，人氣也比先前回溫，在520這一天，相較於其他明星跟另一半告白或曬恩愛，謝忻卻是怨氣滿滿，直呼「520讓人感到不開心」，形成強烈對比。

過去曾表示欣賞「好哥兒們」王少偉的謝忻，在男方爆出跟「最美博士」許藍方曖昧後，她大方送上祝福，如今謝忻心態積極正向，不排斥愛情降臨，前年曾傳與圈外人「奧迪熟男」過從甚密，甚至甜蜜一起看房，疑似擁抱新戀情，但她並未給出直接回應。

謝忻520喊不開心，全因知名速食店的名品油炸薯條因航運問題，當天無法正常供應。(翻攝自xiexin1127 IG)

如今適逢充滿愛的520，謝忻不是趁機公開戀情，反倒是更新IG限時動態，怒吼：「520讓人感到不開心」，原因是當天中午，她跟全家人一起去吃麥當勞，沒想到當天沒有賣薯條，她直言非常崩潰，「為什麼可以？這個世界怎麼了！！」，還貼了一個失落哀號的表情符號，大喊：「把我的油炸薯條(上面灑很多鹽的那種)還來！」。

事實上不只謝忻對此難以接受，許多速食店愛好者也覺得恐慌難過，認為油炸薯條是該品牌的招牌商品，怎可「斷糧」，據悉，麥當勞前陣子因為航運問題，導致部份原物料缺乏，薯條就是其一，導致部分門市停止供應該品項，原先業者稱在520這天，薯條能夠回歸販售，但當天仍是有相當多門市無法補貨，因此沒辦法恢復供應薯條。