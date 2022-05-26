連番發生停電問題，引發外界疑能源政策、表達缺電疑慮，台電26日說明，因國內半導體產業擴產、台商回流、車輛電動化等因素，電力需求快速成長，加上全球減碳趨勢，台電積極推動以氣換煤、汰換既有機組，規劃大潭、興達、台中、協和及通霄二期等新增燃氣機組，並同步發展需量反應、輔助服務、儲能等措施，透過多元管道維持電力供應穩定。

台電表示，核四重啟議題，去年底民意已透過公投表態。此外，以核二廠1號機為例，原可運轉至2021年12月屆齡除役，但新北市政府至今仍未核准「逕流廢水汙染削減計畫」，使乾貯設施無法施工，用過核燃料無法退出反應爐，連帶取得核二1號機無法運轉至役期屆滿，於2021年7月便提前停機。顯見核廢料的處理，是中央地方要共同面對的難題，核能在使用上，地方政府的支持與否至關重要。現有核電機組連使用到屆齡除役都無法做到，更遑論延役。

台電強調，台電公司將透過優先開發再生能源及創造友善併網環境，並積極推動燃氣發電及自建天然氣接收站，以提升燃氣發電占比及天然氣存量，達成產業所需、國際接軌的低碳能源轉型方向及穩定供電目標。