疫情延燒，副總統賴清德今也呼籲，政府會持續提升兒童醫療量能，給孩子們更周全的照顧，與家長們站在一起，守護兒童的健康。

賴清德今在臉書指出，政府對兒童疫苗加強配送，給孩子更好的照顧；為了提升孩子的保護力，近期5至11 歲兒童疫苗已開放施打，不論是在各縣市校園或合約醫療院所，都可以看到家長們陪伴孩子的身影，即使外頭下著雨，也仍配合排隊接種。

他說，感謝為了孩子健康而忍受不便的家長們，請家長放心，兒童疫苗數量十分充足，指揮中心也已協調各縣市衛生局，預先釋出、分配部分疫苗數量至各地醫療院所，減少大家的等待時間，讓孩子能盡快接種到疫苗。

他表示，為了進一步提供幼兒家庭更足量的家用快篩試劑，並保障無法接種疫苗的兒童健康，今天行政院公布，6月1日起，家長可持「0至6歲孩童健保卡」至各快篩實名制販售據點，免費領取一份5劑的家用快篩試劑。