國民黨立院黨團今開「確診人數有黑數，血汗醫護誰來顧？」記者會，國民黨團書記長萬美玲指出，疫情高峰期，指揮中心將護病比拉高到最高15人，將所有防疫工作的壓力，加諸在護理人員身上。指揮中心稱醫療量能充足是「國王的新衣」，實際累垮醫護人員，病患權利也跟著一起犧牲，不重視醫護面臨崩潰的問題，就是草菅人命。

萬美玲表示，疫情急速暴增，醫護人員已瀕臨崩潰，幾乎呈現心力交瘁狀態，根據中華民國護理師公會全聯會統計數字顯示，國內護理師和護士執業率約在59.7％，今年5月略減為59.1％。過去長期以來，醫護人力就呈現明顯不足狀況，在疫情嚴峻的當下，無疑更是雪上加霜。

萬美玲指出，中央疫情指揮中心發函給各縣市衛生局，要求依照現行醫療機構設置標準，將護病比重調整，專責病房調整為1：5、醫學中心1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15，引起第一線醫護人員不滿。中央疫情指揮中心不斷增加硬體，但不增加人力，這算哪門子的醫療量能？

萬美玲說，現實是台灣現在將所有防疫工作壓在第一線醫護人員身上，甚至有人將政治利益壓在醫護人員身上，看似量能、病床沒問題，事實並非如此。

國民黨立委張育美認為，應該檢討既有津貼發放標準，現行規定是規定護理人員每「人」每班1萬元，如果1位護理人員照護超過5位確診者，不僅要增加津貼，更應該要加倍發給。畢竟超過負荷後的照護強度，將是呈現倍數增加。

國民黨立委楊瓊瓔表示，台灣擁有護理師證照約30萬人，真正在職只有37％，中央疫情指中心不斷宣稱台灣醫療量能足夠，但請看看護理人員人數真的足夠嗎？承受的了嗎？一床不到700元的護理費，真的不需要提出來檢討嗎？要終結血汗護理師，改善護病比。

中華民國護理師護士公會全國聯合會副理事長林綉珠提出三項主張，一、盡快推動實施住院整合照護服務計畫，病人日常生活照護要有人照顧；二、給予足額健保護理費，提升護理薪資；三、同時啟動護理人力庫，支援醫療院所執行防疫照護。