澎湖七美離島一名8歲童染疫，由輕症轉重症，衛生所醫師評估疑似出現兒童腦炎症狀，昨晚半夜由阿公抱著，裹著棉被坐海巡隊警艇緊急送至三總澎湖分院負壓病房救治。

七美鄉一名男童經確診新冠肺炎，出現全身無力、頭痛、嘔吐等症狀，七美衛生所醫師評估疑似有兒童腦炎症狀，由於家裡有2名幼童需要照護，晚間由護理人員及阿公陪同，經海巡警艇協助載送至馬公港，目前收治三總澎湖分院負壓病房。

據了解，該名學童腦部電腦斷層正常，到院後嘔吐改善，但頭痛仍然持續精神活力差、血壓偏低，院方先給與抗病毒藥瑞德西韋。

由於澎湖外海風浪過大，澎湖縣政府衛生局原規劃以農漁局巡護船澎興號前往接運，最後還是由海巡隊的警艇接手，但因海巡船艙並無防護設施，這名8歲小孩裹著棉被由阿公抱著，坐在船艙外一路顛簸到馬公港的畫面曝光之後，遭網友在臉書痛罵，怎麼讓病人忍受大風大浪送到馬公。