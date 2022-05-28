台南市莫德納、BNT兒童疫苗相繼開打，目前已有3.3萬名6至11歲兒童施打，接種率不到3成。鑑於下周台南市各國小仍暫停實體授課，市長黃偉哲28日呼籲，全市至今還沒有兒童打完疫苗出現不良反應，顯示無論莫德納或BNT都很安全，請家長趕快幫孩子預約施打，「早一天打、早一天有保護力」，不要等6月7日恢復實體上課，再於校內施打，如此才能對抗疫情高峰。

黃偉哲表示，台南市莫德納兒童疫苗從5月4日起施打，至今約有2.2萬人完成接種；BNT兒童疫苗也於5月27日開打，已有1.1萬人施打，合計3.3萬名兒童已打完疫苗，接種率約2成5至3成，目前沒有任何一名兒童出現不良反應，顯示2種疫苗都很安全，請家長們放心。

黃偉哲還強調，診所施打兒童疫苗，大約會在6月7日告一段落，之後就會移到校園施打。如果提早施打，兒童2個禮拜就會有初級的保護力；但如果等到6月7日以後再施打，可能人家已經有保護力，但你還沒有，時間差很重要，「早一天施打，就早一天有保護力」。

衛生局長許以霖也指出，台南市28日新增6666例確診，今年累計已有8萬4447人確診，約占全市總人口4.5％。其中，4萬4102人已經解除隔離，4萬0345人還在隔離中。