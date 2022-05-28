台中市醫療院所第二波兒童BNT疫苗自5月30日至6月2日連續四天施打，即日起開放預約。（陳淑芬芬翻攝）

全國28日本土確診新增8萬835例，台中市新增9031例本土個案。市長盧秀燕在疫情記者會宣布，台中市醫療院所第二波兒童BNT疫苗自5月30日至6月2日連續四天施打，即日起開放預約，對象是104年9月1日至106年6月2日出生幼童，也就是滿5足歲到學齡前的兒童，家長都可以去合約院所預約。

盧秀燕表示，先前宣布第一波醫療院所預約的期程是5月26日至29日，目前各院所都已注射施打中，前兩天預計已施打約2萬2千名兒童BNT疫苗；再加上第二波預約施打，台中市從5月26日至6月2日連續8天，合約醫療院所都可接受預約施打。

校園施打已從昨天開始，有3所校園共1684名學童接種。盧秀燕呼籲家長，已登記在校園施打的人，就留在校園施打，疫苗一定打得到，不要心急，整體台中市校園施打的期程是5月27日至6月15日。完成時間可說是六都第二快，市府持續加緊作業中。

針對部分家長誤以為學校暫停實體課程，原定疫苗施打計畫就取消。盧秀燕籲請家長放心，校園疫苗施打作業會如期開打，會請各校按照期程，讓學生返校依序施打。