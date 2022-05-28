國內兒童重症個案增至16例，已釀7死，而7名死者中又有6人是染疫後併發腦炎死亡，病程發展快速，讓家有幼童的父母心驚不已，都想早點為孩子打疫苗提升保護力，一名雲林網友今天凌晨1點經過一家小兒科診所門口，看到已經有人坐板凳夜排兒童BNT疫苗。

一名雲林網友今（28日）在臉書「虎尾人(讚)出來」貼出半夜1點有家長在兒科診所前排兒童BNT疫苗的照片，2名家長坐在板凳上滑手機等早上診所開門，還有人放空板凳占位子，讓原PO看傻眼，大喊「天啊，半夜1點就有人在排兒童BNT」。

一名雲林網友今天凌晨1點經過一家小兒科診所門口，看到有人已經坐板凳排兒童BNT。(翻攝自 虎尾人(讚)出來 )

而網友們看到照片紛紛留言：「天下父母心，為了小孩再苦都沒關係」、「疫苗未打進小孩身體前一刻，家長都是擔心尚有變數，不然誰想半夜就去排隊」、「完全能理解」、「誰都不想看到自己寶貝可能就這樣沒了」。不過也有人認為「學校下周不是要打BNT了？沒差這幾天吧」，不料遭網友反駁「那個是國小可以統一施打，5歲以上的幼稚園只能排診所」。

但有人懷疑，診所前的人會不會只是剛好坐那滑手機？對此有網友回應「早上去確認真的還在排隊啊，辛苦父母親了」、「4點來是沒有位置的」，還有一位也去排隊的女網友透露，排第一個的男子昨晚10點半就開始排隊了！「第4個12點多排隊的老婆還買宵夜跟蚊香來給大家，8點開打後，大家一直謝謝那個媽媽。」