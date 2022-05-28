雲林縣政府本月25日啟動醫療院所BNT兒童疫苗施打，預計31日到校園統一接種，但許多家長等不及校園接種，這幾天到各醫療院所排隊搶打，28日斗六市1家兒科診所，因有人私製排隊號碼牌引發口角暴動，經診所出面協調，強調以診所的號碼牌為準，沒拿到號碼牌的人才紛紛離去。

全台確診兒童重症比例偏高，已傳出多起死亡個案，加上雲林1名6歲男童重症，目前尚未脫離險境，部分家長擔心莫德納兒童疫苗會有副作用，帶著孩子搶打BNT兒童疫苗，28日斗六市1家診所前有50餘人排隊，因號碼牌的公正性引發糾紛，造成現場混亂。

1名家長表示，他在網路上看到這家診所28日有提供BNT兒童疫苗，約上午8點開始施打，於是清晨6點多到場排隊，結果已有數十人在現場，有家長認為現場相當混亂，自己寫號碼牌發放並請大家好好排隊，後來診所人員出來告知，以診所的號碼牌為準，才會引發暴動。

現場家長事後在臉書上發文「家長也不能自私的私自做號碼牌吧，都你們打就好、別人家小孩都不該打嗎」、「大家都排很久，結果因有人私製號碼牌差點引暴動」、「有人不守規矩」、「難為父母了」、「現場一片混亂，白白排了2個多小時」。

雲林縣政府衛生局局長曾春美呼籲，目前雲林縣接種莫德納兒童疫苗已超過1萬人，都沒有不良反應回報；BNT兒童疫苗中央會持續供應，不會缺貨，且本月31日就要開始到校園統一接種，請家長不要過度緊張。