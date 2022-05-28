屏東火車站加開兒童疫苗施打站，高雄有家長28日凌晨1點就到屏東火車站等領打BNT兒童疫苗的號碼牌。（謝佳潾攝）

本土疫情燒不停，全台家長無不使出渾身解數替孩子搶疫苗，高雄有家長28日凌晨1點就到屏東火車站等領打BNT兒童疫苗的號碼牌，而屏東枋寮鄉還出現「安全帽排隊」的奇景，這波兒童疫苗搶打潮完全體現出家長的用心與憂心。

疫情持續延燒，11歲以下的確診數更是居高不下，據屏縣府統計，屏東5至11歲的累計確診數已破5000人，因此兒童疫苗自25日開打後，連日大排長龍，在屏東火車站加開的兒童疫苗施打站，更是吸引外縣市居民連夜趕來排隊搶打。

屏東火車站兒童疫苗施打站28日預計早上8點半開打，但高雄有家長凌晨1點多到火車站等候，結果因車站還沒開只好改在車上等，直到凌晨3點多時才又回到車站，而同一時間、也有另名家長到車站等領號碼牌，他也來自高雄，他們都說，早打早安心。

無獨有偶，屏東枋寮鄉也出現排隊搶打奇景，但不同的是，枋寮鄉衛生所前排的是「安全帽」，鄉民說，今天太陽很大，衛生所前又沒有遮蔽物，大家真的排隊排到頭昏腦脹，因為實在是太熱了，所以在大家的默契下就以「安全帽」代替人。

「我們真的很怕孩子打不到疫苗！」多名家長說，雖然政府都說疫苗充足，但現在疫情實在太嚴重，若沒有快點打到疫苗，誰都會怕，所以大家才會不畏風吹日曬雨淋的排隊搶打，招數用盡就是希望小朋友能平平安安、健健康康。