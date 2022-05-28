台東COVID-19確診案分布各鄉鎮市累計。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東醫院群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東確診者分流收治情形。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣28日新增 774名確診者，有7成家長有意願讓孩子施打兒童BNT，縣府表示從27日起陸續安排校園接種場次，預計6月15日前接種完畢。另中央公布台東縣今日有1例確診死亡個案，為87歲男性，無接種疫苗，有癌症及腎臟疾病病史。

今日新增案例中，有761名民眾戶籍或居住地分在台東、13名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案 11555人、居隔者2191人在校園疫情部分，新增確診68生、11師，累計共2027生、241師。

台東縣衛生局表示，目前縣內有7養護、2身障、5間監所、2醫院發生群聚事件，今日共計新增49確診個案。養護機構部分，新增28確診；身障機構新增1案，為群聚區域接觸者陰轉陽；監所部分新增19案，其中11人為工作人員，其餘8人為居家隔離中陰轉陽受刑人；醫院部分則新增1案為看護。衛生局仍持續定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

另外，兒童疫苗校園施打情況，在兒童BNT部分，經過調查有7成家長願意讓孩童施打，縣府從5月27日起會各校陸續安排校園接種場次，預計6月15日會完成施打，其中12-17歲青少年接種追加劑（第3劑）須與第2劑間隔滿5個月，預計6月2日起在校園接種。

縣府提醒，若要帶孩子到診所或醫院接種，請先仔細評估，務必要帶學校發出的「補接種通知單」、健保卡，呼籲家長及早帶孩子前往施打，希望能提高兒童疫苗覆蓋率，降低重症機率。