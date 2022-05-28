女星朱芯儀3月生日前夕宣布罹患乳癌2到3期，且已擴散到淋巴，歷經6次化療後，昨進醫院進行乳房切除手術，老公衛斯理全程陪在身邊，經歷17個小時手術，衛斯理內心備受煎熬，他接受本報訪問時表示：「手術很順利，全程守在外面因為也不太能離開，醫院那邊有規定如果臨時有事一定要有家屬在外，醫院很仔細很專業，手術時間長沒有關係，最重要是很仔細很順利。」他也透露要等到醫師進一步評估之後才知道下一步要怎麼走。

5月6日是夫妻倆結婚11年鋼婚紀念日，今年挑戰很大，衛斯理受訪時表示過去工作比較多，現在一切以老婆身體好起來為主：「就是分配好時間，家裡還有3個小朋友要照顧，有保姆幫忙，但還是要兩頭跑，只希望芯儀身體越來越好。」他還透露老婆生病這段時間，3個孩子都很擔心媽媽，想媽媽的時候就看照片，也會錄影給媽媽加油打氣，替媽媽禱告，衛斯理：「我大兒子也大了會當小幫手，這段期間3個孩子都長大了，很懂事。」

朱芯儀罹癌後積極接受治療，昨日赴醫院手術前，也在instagram動態寫下：「啟動勇氣跟勇氣，上戰場去，一切順利」，還不忘標註老公衛斯理，衛斯理也轉發此貼文，並向老婆喊話：「老婆加油！別怕我都會在！答應孩子們要把健康的媽媽帶回家。」夫妻倆共患難、互相扶持相當動人。

朱芯儀日前也分享化療後出現的副作用，包含味覺喪失等高達9種，尤其第6次化療，不僅頭暈目眩的感覺延續2個禮拜，手腳也有麻麻的症狀相當虛弱，但她仍勇敢分享抗癌歷程給癌友們。