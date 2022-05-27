台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東醫院群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東確診者分流收治情形。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

快篩陽遠距判讀各鄉鎮市衛生所。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

兒童腦炎重症前驅症狀。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

免費提供零到六歲幼兒五劑家用抗原快篩試劑。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣醫院、長照機構禁探病、探視延長至6月20日。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣27日新增 932名確診者，全縣有9間養護和身障機構以及2醫院發生群聚感染。台東縣府宣布，醫院和長照機構禁探病、探視至6月20日止，如有例外情況須由醫療院所或機構評估並同意。

台東縣衛生局長黃明恩說明，932例中，有824 名民眾戶籍或居住地分在台東、108名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案10909人、居隔者1612人。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診125生、16師，累計共1959生、230師。

台東縣衛生局針對縣內機構COVID-19群聚事件說明，共新增38例確診個案。目前縣內有7養護、2身障、5間監所、2醫院發生群聚事件。養護機構部分，今日新增28人確診；身障機構今日新增2案，為群聚區域接觸者陰轉陽；監所部分新增5人，皆為工作人員；醫院部分則新增3案同樣皆為工作人員。衛生局仍持續定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

另外，縣府呼籲民眾施打疫苗做好防疫措施保護好家中的幼兒，並表示自6月1日至6月30日，只要是在2016年1月1日以後出生者，家長可攜帶幼童健保卡至各地販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所，領取一份（5劑）抗原快篩試劑，依照身分證尾數單號星期一、三、五領取；雙號二、四、六；周日皆可領取。