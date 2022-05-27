國內今新增9萬4808例本土個案、126例本土死亡個案，單日致死率達到千分之1.32，較昨日的千分之1.27略升。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，致死率達到千分之1就要提高警覺，這2天都在警盯相關的數字。對於死亡的高原是否會持續2周，他也直言「維持2個禮拜在高原，我想這是是很有可能的」。

本土疫情升溫之際，死亡情形也加劇，繼昨日中重症、死亡雙創新高後，國內今日的確診數、中重症、死亡數也再創高。昨國內本土疫情單日致死率為千分之1.27，整體致死率為萬分之5.26。今國內新增9萬4808例本土個案、126例本土死亡，單日致死率升至千分之1.32，整體致死率則為萬分之5.77。

外界關注死亡高原的持續時間，陳時中今日直言「維持2個禮拜在高原，我想這是是很有可能的」。他也表示，致死率達到千分之1就要提高警覺，這2天也都警盯相關數字，還有專責病房、專責ICU的準備情況，如果醫院有任何苦難，就予以協助，希望讓民眾的需要得到滿足。

根據指揮中心統計，目前國內專責、負壓隔離病床共182家、1萬3280床，空床率為41.5％；中央集中檢疫所共53家、7677床，空床率為46.9％；地方加強型防疫旅館共49家、4661床，空床率為47％。

另一方面，彭博社26日發布最新全球防疫韌性的評比，台灣在5月份在53個國家中位列第51名，是倒數第3。陳時中表示，近來疫情較為熱絡，確診的人較多，排名就往後，希望這波疫情過去之後能往前，我們最好的時候有到前10名名，這沒辦法強迫。Omicron疫情升溫是每個國家的必經之路，如何讓醫療、藥物，整體社會能安心、安全且兼顧經濟，是我們需要努力的。