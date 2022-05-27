本土新冠疫情持續擴大，也衝擊國考考生權益。國民黨立委林為洲今表示，有參與導遊考試考生，第一試通過後，本周要參加第二試，卻因確診被迫放棄考試權利，未來恐逼迫考生隱匿病情，成考場疫情破洞。考選部回應，一切依規定辦理。

國民黨立院黨團上午舉辦「考生確診不能補考」記者會，批評當前國考因應疫情作為過於僵化。

有日語導遊考生J表示，本來本周日要考試，2天前收到PCR卻診報告需要隔離，詢問考選部，被要求不能到場考試，也沒有替就方案，就是只能放棄二試權利、一試成績作廢，只能退一半報名費；還建議寫信到部長信箱投訴，但也緩不濟急。

J指出，這個考試只要求填自主健康管理表，沒有確認進考場考生都沒有問題，有些同樣也要參加考試朋友，知道她遇到這個情況，就不敢去測有沒有染疫，這也為這考試帶來公衛風險。

J說，確診不是考生自願的，考選部對考生公平性可能還有地方可以做的更好，建議應讓確診考生視訊考試、擇日再考，或保留一試成績明年可直接參加二試。

S考生也說，他也是本周被小孩傳染確診，考選部第一時間還與觀光局互踢皮球，後來依建議寫信到考選部部長信箱投訴，得到回覆是：「表示遺憾，祝你身體健康，可退一半報名費，但明年重新再來，所有考科都要重考」，讓人難以接受。

林為洲表示，不論教育部主辦的6月初國中教育會考，勞動部技檢考試，都有相關的指引措施，確診者可以補考，居家檢疫者另外安排隔離考場考試，只有考選部舉辦的所有國考沒有準備，確診者不能考試，根本是欠立法院監督。

林為洲說，現在快篩陽就確診，但考生為了考試權益，即便快篩陽敢承認？結果只能撐著繼續考試，造成考場大群聚、疫情大爆發，這就是因考選部沒有做相關防疫指引，顢頇無能，考試院應該廢除。

國民黨團副書記長鄭正鈐主張，針對4至7月國家考試，考生有染疫疑慮，可無條件全額退費；因確診、隔離或加強自主健康而被迫無法參加考試者，可選擇全額退費，或直接報名明年相關考試，這對屆齡考生非常重要。

國民黨團書記長萬美玲表示，對於考場考生身體狀況，考選部說只能靠自由心證，那這樣會不會有染疫考生冒險考試，疫情黑數增多，疫情愈來愈嚴重？考選部對於考生權益，一句祝你身體健康就想打發，態度輕蔑糟糕。

考選部專委周麗珠表示，依公務人員考試法規定，目前國考第一試成績能保留的，只有是婦女考生因懷孕，第二試卻要體能測驗才可以，而外語導遊人員考試規則原就明訂，第一試錄取資格不能保留，要更動必須修法。

周麗珠也說，基於考試公平性，國家考試沒有個別補考，也不允許視訊考試。

林為洲質疑，傳染病防治法與防疫紓困特別條例，都賦予中央流行疫情指揮中心特別權力，為了公衛安全需求，可跳過原來保守規定做特別處理，否則教育部、勞動部怎可對主辦考試有防疫指引？考試院沒有超前部署才是根本問題所在。