【愛傳媒曾建華專欄】經過這一輪的隔離、進入確診前後整個程序走下來，我得到一個結論：確診數字已經不重要，指揮中心的各項動作都是指向「蓋牌」，大流行才剛剛要開始，每個人都要做好實質確診的準備。

路上走的每個人都可能是染疫者，這是5月17日台大兒童醫院院長黃立民的講法，與我的看法一致。（註：染疫者是指未被官方認定確診的人），因為未被政府統計進來的人數眾多。

黑數的來源：

一、5月12日「快篩即確診」前，已快篩但未做PCR的人。這類人是不被列入統計的。之所以不做PCR的原因很多，不論是上班族或退休人士，就不細說了。

二、5月12日實施「快篩陽即確診」後，要被列入官方統計的話，快篩陽者必須要透過「視訊看診」或「電話問診」，經醫師認定後，醫院就會上傳這個快篩陽者的資料給指揮中心，然後這個人就會進入整套流程。比如我。

但是，但是，「快篩陽即確診」後能掛上「視訊看診」或「電話問診」的人非常少，那些掛不上號的人，基本就是放棄了啦。數字有多少，稍後分析。基本上，「快篩陽即確診」在官方統計來講是個陷阱，黑數。

三、那「快篩陽即確診」後的黑數怎麼算呢？答案與5月11日前快篩陽後必須PCR才算確診是連動的。這個只要進到data base中去撈數據就可以分析出來。

在Data base中找出自快篩試劑開賣首日起（因為時間點明確，所以我說很容易理清），到任一時間截點止（雙北就好），快篩陽者去做PCR確認陽性的數字就好。

舉例，如五月一日五月十一日（因五月十二日後，快篩陽即視同確診）雙北的PCR確診數是兩萬好了，這是第一組數字。第二組數字就是5月12日起「快篩陽即確診」，然則經過「視訊看診」或「電話問診」被認可是確診者的數字。第一組數字減去第二組就是黑數。

而且雙北在5月12日前快篩陽性後，再去做PCR確診的比例都在98%左右，黑數之大是難以想像的。但這都不是最大的黑數。

四、最大的黑數來自於現在確診者的「7+7」政策。因為絕大部份的確診者是未被投藥的，有多少呢？以每天6萬人算到現在有幾十萬人了，真正被投藥的恐怕連一萬人都不到。這也是雙北市長一再要求「快篩陽即確診」者應馬上給藥，這是指特效藥，不是指感冒藥，但指揮中心當做沒聽見，因為藥根本不夠。就只有裝死。

那麼這幾十萬人在經過七天隔離後病就全好了嗎？答案是否定的，病沒全好一部部份原因是未被投藥，而即使投了藥也未必會全好。那七天後要不要再快篩一下？我個人一定會的，請問，會篩出多少仍然是陽性的人？指揮中心完全不敢提這一點，如果你是仍然陽性者，要不要報告一下指揮中心？

我敢講許多人是不可能再去隔離了，因為要生存要工作要上學。這些「黑數」是每天幾萬人在增加，諷刺的是，這些黑數其實不是黑數，而是已經被統計過一次的了，但確是實實在在的感染源！

而這些人的心態上會覺得「我得過了」，有可能比較不那麼謹慎防疫，也確實這些人體內是有了抗體。

五、以上這些黑數會匯集起來如同海嘯漫過堤防（醫療系統），而醫護人員及系統不是瀕臨，是已經崩潰了。這一點指揮中心比你我清楚，所以目前的政策就是「躺平」。

作者為資深媒體人

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