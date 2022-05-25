台北市長柯文哲22日確診後，媒體人周玉蔻在政論節目上狂問「你為什麼不吃藥？」，讓北市府發言人陳智菡暴怒回嗆；柯文哲昨（24）日也在臉書表示，「有些人整天故意要黑我，但為了政治目的而混淆人民，提供錯誤的防疫資訊就太黑心了」。

柯文哲表示，很多人故意說他主張快篩陽就要吃藥，但他主張的是快篩陽視同PCR確診，因為PCR量能有限，加上法傳系統顯然無法應付每日6萬確診以上的狀況，若都要等PCR確診才能夠有所動作，整個系統無法運作就會造成給藥太慢，「不要為了等那個法律上的這種確診才給藥，這樣會造成很多的死亡」。

柯文哲指出，雖然他主張快篩陽視同PCR陽，但是否給藥還有其他標準，比如要大於65歲，否則要有危險因素才能服用藥物，「不是說亂吃，吃多了還是有併發症，因為藥不是補藥，還是不能亂吃」。

針對周玉蔻質疑沒有服用抗病毒藥物一事，柯文哲指出「沒有必要確診就發藥！」柯文哲表示，目前有發藥的標準在，而他年紀不到65歲，也沒有其他危險因素，因此沒有符合標準，「我是很聽話的人，我是完全按照SOP在走的，所以我覺得是這樣，周玉蔻也不用故意要黑人家而黑人家，沒有必要」。