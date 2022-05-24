總統蔡英文24日臨時新增視察台北榮總行程，並邀請北市府一同到場，但因市長柯文哲確診，由北市副市長黃珊珊出席，會中黃珊珊也向蔡英文反映2件事情，包括法傳系統、民眾領取抗病毒藥物問題。蔡英文也承諾，強化法傳系統、經濟部已參與紓困方案。

蔡英文24日視察北榮，黃珊珊也出席現場，致詞時表示，感謝蔡總統替前線人員加油打氣，因為柯文哲確診無法到場；黃珊珊指出，感謝中央聽到「快篩陽有症狀，就確診」，周四就要上線，新政策上路北市府也正在演練，但碰到65歲以下民眾想要拿抗病毒藥物，盼中央能幫忙陳述，否則未來篩檢站都會面臨同樣問題。

黃珊珊說，接下來也會規畫各大防疫急門診、車來速都可拿到抗病毒藥物；再次代表柯文哲感謝蔡英文對地方的關心，中央、地方不會分彼此，而北市疫情現在稍有趨緩，希望能繼續維持下去，將R0值降低。

另外，黃珊珊也表示，疫情間有很多問題被掩蓋，北市將於今天開始啟動未來的紓困計畫，包括台北捷運運量掉了4成6，各行各業可能都會受到很大影響，加上醫護人員最近真的太累，而中央、地方在疫情後要一起做紓困，盼大家同心協力度過難關。