北市兒童BNT即將開打，因快篩陽性視訊與會的台北市副市長蔡炳坤說明，目前以到校接種為主，截至24日下午2時，發給158所學校的施打意願書，已收回31所，1萬9800多個學生中，有意願接種兒童BNT者高達1萬107人，約占51％，比預估數高。

兒童BNT規畫部分，蔡炳坤說明，目前以到校接種為主，因為學校跟醫院配合默契不錯，截至下午2時，發給158所學校的施打意願書，已收回31所，1萬9800多個學生中，有意願打兒童BNT者高達1萬107人，約占51％，比預估高，1萬多個學生中，希望在校接種者有9260位，占比92％，另外8％、847位學生，則表達想到醫院、社區接種。

蔡炳坤表示，若需自行施打，有兩個在外接種管道，一個是預約平台、一個是醫院，加起也有1萬9000多個名額，絕對足夠，希望讓兒童BNT這波接種打快打穩，讓孩子有保護力，其他疫苗預約，可上第13期疫苗預約平台查詢，預約時間到明天下午5時止，目前量能都足夠。

區級關懷中心狀況，台北市副市長黃珊珊指出，到23日統計為止，居家照護人數有18萬3551人，每日居家隔離有1萬4617人，區級關懷中心進駐人員有525人，每天接到6513人打的電話，累計派工數量有6萬8537人，包含找防疫旅館、防疫計程車等，累積案件則有5萬9409人，目前派工完成率78％。

黃珊珊呼籲，民眾遇到問題可先上網查詢，網站每日都會更新，包括中央地方最新訊息，把關懷中心人力留給需要協助的人，也希望中央盡快優化通報系統，減少第一線人員處理居家隔離通知書的作業量，放在關懷居家照護的人。