市長兼奶爸！一家五口三確診「返家顧小孩」 柯文哲笑：還好不用換尿布

台北市長柯文哲及其兒子、女兒確診，夫人陳佩琪和另一名未染疫的女兒遷至旅館，不過，柯的兒子染疫期間一度盜汗、失去意識，甚至無法正常行走，緊急打119送急診。柯的媽媽何瑞英也在日前傳出跌倒撞傷，因此急送新竹醫院救治，目前已出院，由於柯媽高齡84歲，不少粉絲都替柯家捏把冷汗，期望他們能早日康復。

據了解，柯文哲長子確診前，柯媽媽也傳出在新竹老家跌倒的消息，因此緊急送往新竹地方醫院治療，目前已出院返家。

柯文哲一家5口中，除了他之外，還有一雙兒女染疫，北市府發言人陳智菡上午證實，柯文哲大兒子早在星期二就不舒服，但快篩都呈陰性，因此都在家中觀察，直到星期三傍晚又出現症狀，陳佩琪驚見兒子盜汗發冷，起身時甚至向後傾倒，甚至有點失去意識，才緊急打119送急診搶救。

陳智菡表示，陳佩琪當下也有緊急聯繫柯文哲，柯聞訊後也相當緊張，因此有緊急做了一些處置，無奈當時柯還在友人家中隔離，若要離開、修改隔離地，依規定需要申請，因此耗掉一些時間，直到當天凌晨才順利返家，最後夫妻兩人協調後，決定由確診的柯文哲在家照顧染疫兒女，陳佩琪則和健康的女兒先搬到旅館休息。