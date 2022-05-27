高雄市消防局。（資料照）

台灣單日本土確診個案每日都破5位數，疫情持續延燒，高雄警、消界已經不少人確診，恐衝擊勤務安排。就警察來說，以鳳山分局已經約有45名員警染疫人數最多，市警局強調，都已經安排好人力調配，絕對不會影響勤務；消防局也表示，之前有訂定方案，同一分隊3分之1以上人確診會先暫停一般勤務，目前仍未出現狀況，因此不會影響運作。

近期疫情日發嚴峻，高雄警局不僅數位分局長確診，就連基層員警也陸續出現染疫狀況，其中鳳山分局因員警約550人最多，其中已經約有45名員警染疫，最少為六龜分局已有3人染疫，還有旗山和湖內也是個位數，大多都是親友之間，或是職場之間傳染。

高雄市警局表示，如果派出所出現確診個案會進行清消，人手不足就由其他派出所支援，再不夠則由分局支援，甚至調派其他分局，還有保安大隊、交通大隊等內勤等都可以支援勤務，強調配合指揮中心規定下，絕對不會影響勤務，像是防護、人力整備運作都沒有問題。

另外，高雄市消防局也陸續出現有同仁確診，消防局說，當時為了因應疫情有訂定方案，如果分隊超過3分之1同仁確診，就會先暫停一般例行性勤務，但目前仍無分隊確診人數達該門檻，因此勤務仍未受到影響，據統計，今年至今有91名消防同仁確診，大多為輕症，陸續出關後都順利返回崗位。