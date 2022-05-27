荔枝園大量落果來不及長大，農民看著大雨滂沱直直落，眼眶亦泛滿淚水。（陳世宗攝）

梅雨鋒面連日炸台，神岡區荔枝種植面積高達252公頃，受到3月以來連降雨影響，荔枝結果不良且大量落果，27日立委楊瓊瓔及市議員羅永珍邀集農糧署等單位，前往神岡新庄地區勘查荔枝災損，整體受災情形約有30％；楊瓊瓔強調，將爭取農委會能盡快公告天然災害現金救助，幫助果農度過難關。

荔枝園大量落果來不及長大，農民看著大雨滂沱直直落，眼眶亦泛滿淚水。王姓農民說，他種植三甲的荔枝園，枝頭上卻空蕩蕩受損嚴重，主要是荔枝開花期遇到連續降雨導致授粉不完全；加上溫差大等因素，荔枝果才會大量落果或無法完全成熟，即使可以採收品質也很差，根本沒有人肯買。

農業局作物科長林春良指出，日前霧峰、太平、神岡等地區荔枝農向市府反映，今年荔枝落果非常嚴重，沒有落果的荔枝掛在樹上，也大多是青果無法順利成熟，根本無法採收；農業局會趕快把相關資料函報農委會，應該要比照災損來處理。經農委會認定，受災情形已達到現金救助標準，近期將公告相關辦法，貼補農民心血。

神岡區長劉汶軒表示，今年受3月下旬霪雨影響導致著果率低，造成荔枝受損，因此向楊瓊瓔立委陳情，依照現勘損害程度應該已達救助標準，希望農糧署能儘速啟動天然災害補助，農民可以向神岡區公所申報，政府會與農民站在一起，解決農民問題，減輕農民負擔。

楊瓊瓔強調，經勘災受損情除大量落果外，日後還會有延遲性災損情況相當嚴重，將盡速建請農委會公告天然災害現金救助，包括玉荷包、糯米及玫瑰紅荔枝等新品種荔枝，每公頃救助10萬元；黑葉荔枝每公頃救助6萬2000元。另外市政府農業局額外補助復耕資材每公頃1萬元，多管齊下降低農民的損失。