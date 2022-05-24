前年行政院推動將農田水利會改制為公務機關，並通過修法實施，被外界批評是為了消滅地方派系，費鴻泰等38名在野黨立法委員聲請釋憲，主張《農田水利會》18條侵害全台17個水利會的水權及管理經營權，侵害憲法財產權等，憲法法庭24日上午開庭辯論。

在野黨立法委員主張，農田水利灌溉組織是台灣先民開拓時的互助組織近400年歷史，是先於中華民國存在的公法人農民自治團體，但民進黨政府將水利會改為公務機關，就是為了讓親國民黨的地方派系沒有資源自動瓦解，民進黨可以直接掌控水利會。

在野黨立委們認為，農委會設立農田水利署要求全台17個水利會配合相關作業，違法濫權，明顯違反組織法律保留及權力分立原則，侵害全國水利會及155萬會員農民依憲法的結社權之保障，且未經合法徵收程序，國家強奪水利會高達數兆元資產，侵害人民財產權。

憲法法庭24日上午10點開言詞辯論，辯論爭點是行政院將農田水利會之公法人地位，改制為農田水利署，有無違反憲法法律明確性、法律保留、權力分立、信賴保護及法律不溯及既往等原則？是否限制或剝奪原有會員結社自由？違反憲法財產權保障及法律保留原則。

另外，農田水利會長改官派爭議，國民黨立委林為洲等38人主張《農田水利會組織通則第40條》強奪民產聲請釋憲，但2020年司法院大法官認為，聲請人非當年審查法案的立委，且沒先提法律修正案，決議不受理。