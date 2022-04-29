中鋼公司在2010年營利事業所得稅結算申報與其子公司中龍鋼鐵一起申報，列報前10年合併營業虧損，但財政部高雄國稅局援用財政部函釋，要求中鋼扣除轉投資獲利後計算扣除額，中鋼因此要補交8億多元的稅金，中鋼不服打行政官司敗訴確定後聲請釋憲，憲法法庭判決財政部函釋合憲。

當年中鋼列報前10年核定營業虧損年度扣除額96億元6586萬多元，案經財政部高雄國稅局審查後，將中鋼申報前10年核定合併營業虧損，扣減轉投資獲利後，扣除額84億多元，核定中鋼須繳營業稅11億多元，中鋼要補交8億多元。

但中鋼主張，虧損扣抵是追求稅務的公平，屬納稅義務人之權利，而非國家給予之恩惠，不得以任何方式剝奪，財政部及高雄國稅局誤解所得稅制之基本原理，任意以行政函令創設投資收益可以用來調減虧損扣抵數，經行政爭訟敗訴後，中鋼聲請釋憲。

憲法法庭判決，財政部1977年的函釋，與憲法租稅法律主義尚無牴觸，但所得稅法第39條第1項但書規定之跨年度盈虧互抵制度，其政策選擇影響國家財政、經濟與產業發展，並涉及人民之租稅負擔，有關該管稽徵機關核定各期虧損之基準，仍以法律或法律具體明確授權之命令予以明定為宜。