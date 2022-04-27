財政部中區國稅局表示，財政部與財金資訊股份有限公司共同舉辦的「雲端發票集速挑戰」網路活動於4月26日在財政部舉辦公開抽獎活動，備受矚目的終極大獎汽車及其他好禮如Mac筆電、iPhone12手機、Switch Lite等1,105名得獎名單將於4月28日下午6點於活動官網及中區國稅局FB粉絲專頁公告。

中區國稅局指出，為加強推廣雲端發票及鼓勵消費者使用財政部統一發票兌獎APP或在電子發票整合服務平台設定帳戶等方式領獎，財政部與財金資訊股份有限公司所共同舉辦「雲端發票集速挑戰」網路活動，自110年8月25日迄今，共辦理4次抽獎活動，得獎者多達1萬8千人次，送出獎項價值超過230萬元，獎品吸睛又豐富。

「雲端發票集速挑戰」網路活動吸引超過7萬2千多位民眾熱烈參與，共累積儲存雲端發票697萬餘張，捐贈雲端發票共137,380張並已全數捐贈給社褔團體。

備受矚目的「雲端發票集速挑戰」網路活動終極抽獎活動於26日下午3時在財政部舉辦，並透過線上直播方式於中區國稅局FB粉絲專頁及YouTube影音頻道同步播出，在律師見證下以電腦隨機方式抽出得獎者，獎項除了本次活動超級大獎汽車1台外，還有Apple Mac筆電、iPhone12手機、Switch Lite、電子購物金500元及100元等，共抽出1,105名，得獎者將陸續收到得獎通知。得獎名單亦將4月28日下午6時公布於活動官網及中區國稅局FB粉絲專頁。

其中，實體獎項將個別通知獲獎資訊，請得獎者於指定期間內以紙本回復領獎相關資料；電子購物金之得獎者將以手機簡訊通知獲獎訊息及發送電子購物金兌換序號。