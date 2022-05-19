2015年司法院大法官會議曾經作成728號解釋，認定祭祀公業條例第4條第1項規定合憲但須檢討修正，但爭議仍未解決，陳姓女子認為現行規定女性結婚無法為派下員，違反憲法對男女平等權保障聲請釋憲，憲法法庭訂10月18日開庭辯論。

這項違憲爭議是，祭祀公業條例第4條第1項後段規定：「本條例施行前已存在之祭祀公業……無規約或規約未規定者，派下員為設立人及其男系子孫（含養子）。」及同條第2項前段規定：「派下員無男系子孫，其女子未出嫁者，得為派下員。」