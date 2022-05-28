新冠肺炎疫情延燒，國內兒童重症數至今累計20例，其中10人死亡。兒科專家以台灣兒童人口數估算，若兒童染疫情形與美國相同，預計會產生2至6萬名中重症兒童，其中死亡數恐介於320至840人之間。不過也有感染科專家認為，台灣的兒童醫療照顧應比美國好，應該不至於這麼嚴重。

疾管署今上午舉行「兒童新冠病毒感染警訊症狀與急診處置」線上研討會，台灣兒科醫學會副秘書長詹聖霖指出，2020年3月到去年底，美國共累計8萬2798例18歲以下兒童個案，其中66％無症狀、27％輕症，輕症與無症狀者合計有93％左右，另有5％中症、2％重症。

根據美國經驗，輕症的常見症狀為發燒和畏寒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、頭痛；中症的症狀最常見腸胃炎炎及脫水、支氣管炎、肺炎、細支氣管炎、其他；重症最常見急性呼吸窘迫、呼吸衰竭及其他；

對於台灣會面對多少兒童中重症、死亡？詹聖霖以內政部去年的統計為例，國內小於18歲的兒童共有約400萬人，若其中有20％感染，就會有80萬人，以5％中症、2％重症、1.5％死亡估算，第1版本的中重症數字可能會有5.6萬人（中症4萬、重症1.6萬），其中840人死亡。

第2種版本試算顯示，若80萬人中有10％個案因症到急診，其中5分之1住院、5分之1重症、重症有10分之1死亡，則會出現1.6萬名住院個案、3200名重症個案，320名死亡個案。以此估算，台灣可能會產生2至6萬例兒童中重症個案、320至840例兒童死亡個案，這些兒童需要被救治。

對此，台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌回應，台灣的兒童醫療照顧應該比美國好，不要用美國的模式推估，不相信台灣的兒童會有這麼嚴重的結果，請大家對台灣的醫療有信心。台灣發現兒童有神經性重症之際，全台兒科界就動員起來，全世界可能還沒有國家這麼快就研擬出兒童神經受傷的指引，我們在各方面都會注意。