金門有5輛防疫計程車加入防疫行列，完成任務後立即進行清消，執行任務隔天也需快篩。（縣府提供）

金門今天新增107名確診，累計1927例。縣府說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增107名確診，累計1927例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增107名確診，累計1927例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(28)日新增107名新冠確診，累計1927例。縣府證實地區唯一的金門醫院有零星確診個案，均依院方標準防疫流程處理，不影響醫療正常作業，請鄉親放心。

針對金門醫院傳出幾名醫護人員確診一事，縣府祕書長陳祥麟和縣衛生局長李錫鑫說明，都是些零星個案，每日的數量不一，均依據院方的防疫規畫執行清消、隔離措施，縣府對該院的防疫動線和規畫很有信心。

金門今天新增107名確診，累計1927例。目前收治中60例，其中無症狀或輕症49例、中症5例、重症6例；確診者居家照護605例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者125人，目前居家隔離236人，解除居家隔離129人；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中。

縣府指出，為減輕消防局負擔，維持緊急救護量能，縣府自去年開始招募防疫計程車，目前共有5人，經過相關教育訓練，並為每輛防疫計程車加裝隔板等防護設施，完成任務後立即進行清消，執行任務隔天也需快篩。自5月26日起加入防疫行列，目前已載送12起個案。