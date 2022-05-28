兒童確診重症併發腦炎案例頻傳，目前已有9名個案，其中5人死亡，林口長庚兒科急診醫師吳昌騰今天(28日)在衛福部兒童新冠病毒感染會議中，就提及一名3歲兒童重症併發腦炎案例，從發病到死亡僅過60小時，心痛揭露搶救過程。

吳昌騰表示，這名病例是一名3歲2個月大的健康男童，5月16日晚上發燒到38.4度，因家中有人確診，媽媽快篩也是陽性，因此晚上11點帶到長庚做PCR確診。

隔天下午4點，男童燒到41.3度，再度送至兒科急診，吳昌騰指出，男童出現意識改變，包括一度恢復，但隨即陷入混亂、不時哭泣、嗜睡等狀況，此外還有呼吸過快、手腳冰冷情形，給了氧氣之後，血氧時好時壞。

吳昌騰說，男童有休克、血壓下降情形，懷疑是腦炎，因此立刻投藥治療，進行生命徵象監控，並通知COVID專責加護病房。但到了晚間10點，男童病況急遽惡化，隔天狀況也持續惡化，對藥物反應不佳，降腦壓也沒用，腦癌併發多重器官衰竭，電腦斷層檢查後，疑似為急性壞死性腦炎(ANEC)個案，最終不治身亡。

吳昌騰指出，ANEC有病情急、進展快、死亡率高三大特點，主要攻擊丘腦、腦幹，兒童患者時常伴隨嘔吐、快速意識喪失，還有不同程度肝功能障礙，預後差，存活者也時常出現嚴重的神經系統後遺症。目前以抗病毒藥、血漿置換為治療手段，但他也坦言目前尚無有效的方法。