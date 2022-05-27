好食好事基金會目前進行第五屆加速器團隊資格審核，有60家完成報名，其中循環經濟類型報名成長最明顯，全植物性食品最豐富多元，而地方產品創生團隊則報名最踴躍。

好食好事基金會於2018年推動「好食好事加速器種子計畫」，輔導食農產業創新，培育更多食領域人才。加速器計畫今年邁入第5屆，免費提供入選團隊專業課程學習與業師輔導，並媒合投資人與提供百萬獎金助新創團隊發展。

分析今年報名狀態，好食好事觀察到近年有許多台灣食農團隊看見「永續」商業契機，紛紛成立公司再利用農業或食品加工廢棄物，投入循環經濟行列，報名隊伍數量與前幾屆相比成長不少。

另外，營養保健公司漸以植物性、草本為產品核心，舉凡植物奶、中草藥、康普茶等全植物性食材如雨後春筍般嶄露頭角，顯示社會越來越能接受全植食品為消費選擇。

好食好事也注意到，地方創生觀念日益獲得重視，不少青年挽袖投入在地農業相關領域，故此類型報名數量最多，團隊多盼藉由加速器計畫，找出擴大銷售、優化在地農產及品牌的新解方；亦看見新創公司將科技應用在餐飲烹調、家庭食材控管等日常生活，顯見智慧食農領域的蓬勃發展。更多食農趨勢資訊請參考（https://reurl.cc/OAYbOX）