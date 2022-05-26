萬座曉劇場規格包括有22乘以14.3公尺、挑高5.5公尺的舞台空間，及組合式階梯觀眾席，可容納200位觀眾席次，基本燈光音響系統及後台演員休息空間。（曉劇場提供）

百年古蹟轉型為專業表演藝術場館．台北市政府指定古蹟糖廍文化園區，在進駐單位曉劇場以自籌經費、團隊與場館共生營運模式，打造專業表演場館「萬座曉劇場」，今（26）日正式開幕。

曉劇場藝術總監鍾伯淵表示，原定2020年開幕營運的萬座曉劇場，受困於「修復再利用計畫」的行政流程困難與龐大經費的缺口，「原以為只要半年的修復再利用計畫，我們卻走了三年，但也幸運地閃過了疫情。」終於，劇場在今年4月獲得台北市政府核發之使用許可，得以正式開幕。

萬座曉劇場前身是日治時期的「台北製糖株式會社」建築之一，2003年由台北市政府指定為市定古蹟「糖廍文化園區」，在台北市文化局修繕後，糖廍文化園區B倉原本委由明華園戲劇總團進駐，而鄰近的曉劇場將此寶地視為藝文創作的能量基地，希望持續打開糖廍文化園區，在此發展創作和舉辦演出。2019年底，台北市文化局透過辦理老房子計畫，公開徵求糖廍文化園區B倉的經營團隊，明華園戲劇總團將機會讓給曉劇場，因此奠基了萬座曉劇場的開始。

今日現場包括文化部政務次長李靜慧、外交部無任所大使林佳龍、台北市文化局副局長陳譽馨、台北市議員吳沛憶、朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶等人皆出席。

鍾伯淵表示，萬座曉劇場將開啟全新模式，「讓團隊和場館共生營運，並以文學實驗、社區共融、國際連結三大區塊，建立場館獨特風格，也幫助團隊得以穩固的塑造、深化創作美學。」此外也會有自辦節目和專業策展，並開放給演藝團隊租借用。

劇場規格包括有22乘以14.3公尺、挑高5.5公尺的舞台空間，及組合式階梯觀眾席，可容納200位觀眾席次，基本燈光音響系統及後台演員休息空間。有大劇場的舞台空間優勢，也有中小型劇場的觀眾席次，提供團隊與創作者挑戰大舞台使用，也可作為國內外巡演的首演場地。

朱宗慶表示：「曉劇場不只是做創作，而是關心整個藝文生態，因此期待未來有更多元經營的場館，可為表演藝術生態帶來更豐富的想像。」