黃明志擔任第一屆全球客家流行音樂大賽海外宣傳大使。（新視紀整合行銷提供）

「第一屆全球客家流行音樂大賽」邀請創作鬼才黃明志擔任海外宣傳大使，官方公布他以全客語錄製宣傳影片，引來不少網友誇讚他客語說的好，黃明志表示客語一直是他最大的罩門，雖然身邊有很多客家朋友，但是從來沒有機會學習講客語，還幽默說：「我覺得學習一個語言最快的方式就是交一個客家女朋友。」

黃明志表示這次錄製影片是用羅馬拼音的方式來練習。他還把過程上傳到網絡博君一笑。他認為客語本身有獨特的音調，音調不同意思就不一樣，所以要非常小心。用客語創作音樂對他來說是很困難的，容易跟歌曲本身的音調衝撞，但反之，如果能夠把音調搭配旋律寫對味的話，就會變得很深情，也更有態度。從大學時期就聽謝宇威歌曲的黃明志笑說：「如果有一天能夠跟他合作做一首歌曲，那我就不需要苦惱如何填詞了。」將擔任8月20日決賽表演嘉賓的他，目前已在思考當日表演曲目，除了演唱招牌成名曲外，也考慮嘗試在歌曲中融入客語元素。

他最近忙著籌備預計年底推出的新專輯，談到再次叩關本屆金曲獎，包括專輯《鬼才做音樂》入圍最佳裝幀設計獎、夯曲〈玻璃心〉入圍年度歌曲獎，黃明志坦言入圍那麼多次當然希望可以得獎，「這是對團隊最好的回報，因為大家跟我一起工作真的太辛苦了」。因為工作關係常在世各地界趴趴走的他認為很多國家已經解封，最重要就是打好疫苗，顧好自身安全，不要被疫情過度影響心情，因為現在的變種病毒已經沒有之前那麼恐怖了，他也期望台灣可以快點解封，因為這樣工作進出就會更方便。「第一屆全球客家流行音樂大賽」分成歌唱組與創作組，總獎金新台幣105萬元，報名等相關訊息請上活動官網查詢。