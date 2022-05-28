國一少女小僅(左二)獲得自強兒童表揚，是媽媽(右二)心中最大的驕傲，弟弟也跟著媽媽全程到場觀禮。（南台中家扶提供／謝瓊雲台中傳真）

小僅在代表自己夢想的紙飛機上畫了加油，勉勵自己努力讓夢想成真。（南台中家扶提供／謝瓊雲台中傳真）

南台中家扶扶幼委員會主委陳昭舒(左)頒發自強兒童獎座，給予獲獎孩童鼓勵。（南台中家扶提供／謝瓊雲台中傳真）

頒獎典禮上，獲獎自強兒童與家人一起合力摺出代表自己夢想的紙飛機，盼未來能勇於實現夢想。（南台中家扶提供／謝瓊雲台中傳真）

國一少女小僅，從小在夜市長大，父親過世後與母親、弟弟相依為命，懂事貼心的她認真上進，從不讓媽媽擔心，晚上在夜市幫忙媽媽擺攤叫賣臭豆腐，白天用功讀書曾獲頒模範生，今年獲選為南台中家扶中心自強兒童，是媽媽最大的驕傲。

白天當學霸，晚上夜市叫賣臭豆腐，從不以為苦；個性活潑開朗的小僅，臉上總是掛滿笑容，幾年前父親過世，親友將父親生前財產全數拿走，母親只能靠做家庭代工、晚上去夜市擺攤賣臭豆腐，獨力拉拔小僅姊弟長大。

目睹父親離世後親友的私心，小僅更加懂事體貼，國小就積極上進，用功學習，還曾參加台語演講比賽，並榮獲模範生頭銜，放學後，她總是直接到夜市幫媽媽的忙，她會乖乖的在攤位上溫書、完成功課，再幫忙叫賣臭豆腐，分攤媽媽的辛勞。

南台中家扶中心28日上午，在台中市思默好時藝廊，舉辦2022年自強兒童表揚典禮，活動以「逆風飛翔」為主題，從1100多戶受扶助家庭中，遴選出12位國小生，4位國中生，共16名自強兒童。

典禮上，16名獲獎者摺出代表自己夢想的紙飛機，合力將紙飛機射向天際，期待未來夢想起飛，縱使在逆風中也能盡情展翅，飛到屬於自己的天空。小僅的媽媽和弟弟也全程到場觀禮，並與小僅合影留念。

扶幼主委陳昭舒表示，每位自強兒童背後都有一段豐富的人生故事，裡面有酸甜苦辣，更有值得人們學習的樂觀與勇氣，展現出他們不凡的力量，感謝他們在逆境中，仍堅持己心、勇敢追夢。

南台中家扶中心主任王金敦說明，南台中家扶所服務的經濟弱勢家庭，多為單親、隔代教養，主要照顧者為了賺錢維持家計，其實沒有太多餘力，提供孩子個別需求上的培養，今年因疫情縮小表揚典禮規模，期望透過自強兒童的故事，激勵其他弱勢家庭，一起正向面對人生中的挑戰，也希望社會大家踴躍伸出援手，拉他們一把，用實際行動贊助、支持扶幼工作。