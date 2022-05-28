好不容易揮別陰雨綿綿的日子，周末高溫上看34度，對此，營養師夏子雯特別在臉書粉專PO文提醒，忽冷忽熱的天氣最容易使血管加速收縮，造成血壓升高，此時千萬要小心急性中風、心血管疾病找上門，建議可以熟記4招維持血管彈性，遠離心血管疾病。

▍喝足夠的水

當身體含水量下降時，會增加血液濃稠度，降低血液循環的效率、增加血管的負擔，也容易使體內的毒素堆積，而腦部也會堆積毒性蛋白質，導致記憶力衰退。

小提醒：喝水慢慢喝，才不會讓電解質突然失衡。

▍每天吃蔬果

提高蔬菜水果的攝取量，能降低冠狀動脈疾病的風險，植化素能增加血管的彈性。建議每天食用3到5份蔬菜、2份水果。

▍補充Omega3脂肪酸

鯖魚、鮭魚是良好的Omega-3脂肪酸來源，建議可以多食用，日常飲食中若沒辦法常常吃到魚，可補充高濃度的魚油，有助於預防動脈硬化的斑塊、降低三酸甘油酯、心臟疾病的風險。

小提醒：素食者可用亞麻仁油、堅果、藻油、藻類來替代，不過需要每天食用才能達到標準。

▍控制鈉量

每天不超過2400亳克的鈉（約6公克鹽），並且減少各式各樣的加工肉品、醃漬品、火鍋料、泡麵，以及含鈉量高的零食，如洋芋片、餅乾等，甚至是一般的白吐司，鈉量也不容小覷。

最後夏子雯提醒，疫情升溫期間，維持健康的生活飲食型態，才能遠離心血管疾病。