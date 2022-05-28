海保署表示，喜歡在海岸開闊砂礫地築巢的保育類小燕鷗，近期發現多處繁殖地遭野狗入侵、人為干擾，甚至疑遭車輛輾壓，提醒到海岸活動務必留心、切勿騷擾或傷害，以免觸法。

海保署今天發布新聞稿指出，小燕鷗是台灣最小的鷗科鳥類，也是法定海洋保育類野生動物。在台灣終年可見，常單獨或結群在海岸、河口、沼澤、魚塭及鹽田等濕地環境活動。每年4到7月是繁殖季，偏好在海岸開闊的砂礫地築巢，每巢會有1到3枚卵，由雌雄鳥輪流孵卵及育雛。

根據「台灣野鳥手繪圖鑑」資料，小燕鷗多選擇與蛋殼顏色相近環境，簡單於地面做個淺坑、略鋪細石或貝殼為巢，有時也會選擇在裸露的植被沙地上築巢。

台灣最小的鷗科鳥類小燕鷗，每年4到7月是繁殖季，偏好在海岸開闊的砂礫地築巢，多選擇與蛋殼顏色相近環境，簡單於地面做個淺坑、略鋪細石或貝殼為巢。（圖/ 中央社）

為監測小燕鷗族群趨勢，海保署去年起與台灣大學團隊及各地鳥會志工合作進行全台小燕鷗的繁殖族群調查。發現除過去熟知的宜蘭、彰化與嘉義有繁殖族群外，也首度在花蓮溪出海口、嘉義布袋濕地公園、考潭滯洪池、苗栗後龍西湖溪出海口等地，記錄到繁殖活動。

去年調查總計觀察到約2250巢，其中在花蓮溪出海口、嘉義新塭滯洪池、布袋濕地公園與桃園竹圍漁港4處更各有逾100個巢。

海保署指出，各地鳥會志工在監測過程中也發現多處繁殖地有野狗入侵、人為干擾情形，甚至有巢蛋疑似遭人為蓄意破壞，或有車輛輾過巢位的痕跡，影響小燕鷗繁殖成功率。

海保署提醒，小燕鷗為海洋保育類野生動物，依據野生動物保育法規定，不得任意騷擾、獵捕、宰殺或為其它利用，違者恐將面臨對應刑責。請民眾近期進行淨灘、垂釣或從事其它海岸活動時，務必多加小心留意，切勿騷擾或傷害保育類小燕鷗家族，以免觸法。

海保署表示，若發現疑似違法行為，也請協助完整蒐證，向所在地海洋保育主管機關檢舉，大家一起守護可愛的小燕鷗家族，讓可愛的小燕鷗寶寶可以安心成長，守護海洋生物資源。（編輯：戴光育）1110528