散熱模組零件供應商安力-KY（5223）26日舉行股東會，由董事長許振焜主持，會中承認年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及2021年盈餘分配案，配發現金股利120,284,409元，以目前發行普通股數44,549,781股計算（發行股數受CB轉換影響），每股配發現金股利約為2.7元。依5月25日收盤價格46.65元計算，現金殖利率達5.8％。

安力-KY 2022年4月因昆山封城因素使營收衰退，目前產能已於5月全部恢復，產能加速進行，惟仍受物流影響，後續發展仍需觀察。

分析安力-KY 2022年發展方向，車用布局光學雷達在中國智能電動汽車的應用加速進行，尤其以物流車需求較大，安力-KY2022年光學雷達關鍵機構件已於上半年開始出貨，並預估下半年再增加治具後量可逐漸放大，預期車用布局成形有望。法人指出，以股東會中通過的現金股利2.7元換算，現金殖利率達5.8％，遠高於銀行定存利率，另因所配獲的股利屬境外所得，且不是被美國國稅局認定為美國公司的 KY 股，若最低稅負僅有海外所得，且年度股利所得在670萬元以下者，不需繳納股利所得稅，並免繳二代健保補充保費，具有節稅功能。