名導是枝裕和集演員宋康昊、裴斗娜、姜棟元、IU演出《嬰兒轉運站》。（車庫提供）

《小偷家族》坎城金棕櫚獎導演是枝裕和執導的最新作品《嬰兒轉運站》，是是枝裕和首度自編自導的韓國電影，集結《寄生上流》宋康昊、《屍速列車：感染半島》姜棟元、《屍戰朝鮮》裴斗娜、《德魯納酒店》李知恩（IU）、《梨泰院Class》李周映等華麗卡司，將於6月24日在台上映。

IU先前透過《我的大叔》、《德魯納酒店》等作展現精湛演技，這次在《嬰兒轉運站》中飾演將孩子託付在嬰兒保護艙的母親一角，對於會請李知恩詮釋孩子母親角色的原因，是枝裕和表示：「之前因為疫情而待在家時，我透過串流平台沉浸於韓劇的世界中。特別的是，我因為《我的大叔》而成為李知恩演員的忠實粉絲，所以在故事的後半時，只要李知恩演員出現，我總是淚流不止，因此我認為這個角色非李知恩莫屬。」

IU也透露當時收到劇本時的反應，她表示：「收到劇本在讀完之前，我打電話給之前曾一起合作過短篇電影《女孩．四繹》的裴斗娜前輩，前輩說我很適合這個角色。聽到平常就很喜歡的前輩這麼說，我就抱持確信的心情讀完劇本。」

影帝宋康昊也對IU的演技讚不絕口，IU說：「這應該會是我人生中印象最深刻的瞬間。在黃昏時分，宋康昊前輩不下班在等我，當我結束拍攝時就馬上跑過去跟他打招呼，我問他怎麼還不下班，他說我那天早上有跟他說過，要請他幫忙看自己演戲的場面，給我一些意見，沒想到前輩當天就留下來幫我看了，他說他看了那場戲後覺得非常好。」表示當天宋康昊特地留下來稱讚她後搭車離開的畫面，就像電影場景一樣令她印象深刻，還說：「當時我還流下眼淚了，後來還打電話向父母炫耀！」