台灣首座葛萊美獎得主李政瀚（右）、于薇（左）載譽歸國，今日下午在台北流行音樂中心舉辦慶功會。（陳俊吉攝）

台灣首座葛萊美獎得主李政瀚、于薇載譽歸國，今日下午在台北流行音樂中心舉辦慶功會，李政瀚表示，能拿下這座獎是因為有很多前輩的努力，「我們正好在他們打好的基礎上，搭上這艘船，去到那個地方。」

風潮音樂創辦人楊錦聰表示，風潮音樂一直有想打入葛萊美獎的決心和目標，「風潮進軍葛萊美獎已經有30年了，要拿下葛萊美獎並不容易，這個獎項除了專業評審團，還有1萬多個會員有投票權，因此能得到這麼多人的支持很不容易，要給兩位年輕設計師很大的掌聲，年輕有熱情，而且很勇敢和追求創新，並且把握機會。」

台灣過去曾6度入圍葛萊美獎，在第7次時獲獎，得獎專輯是董事長樂團和阿美族國寶級歌手郭英男長子蔣進興合作的《八歌浪Pakelang》，其專輯包裝方式，透過紙張堆疊台灣東海岸山脈與人們高歌的稜線剪影，呈現台灣的海洋國家意象，象徵島嶼文化傳承生生不息。

李政瀚表示，得獎的時候兩人都覺得一片空白，「我覺得我做設計，是一直崇拜前輩，能把台灣推到世界的舞台上，這次設計這張專輯，也想做這樣的事情。」

現年35歲的李政瀚表示，于薇年紀小他一輪，很能快速準確地執行想法，「她會很多我不會的東西，影像能力也很好，如果只有我自己做，速度會很慢。」于薇則較害羞，面對媒體並不多話地站在一旁。

李政瀚表示，過去主要工作是商業設計，能擔任唱片設計，是人生志向，也因此製作一張唱片設計會需要花很長的時間。目前他也開拓人生新職業，今年預定在綠島開雞排店。