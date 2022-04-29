（大江子公司大江生活榮獲2022 iF設計大獎 。圖/業者提供）

大江（8436）29日宣布，旗下子公司大江生活，以高密度葉黃素產品，拿下本屆德國iF設計大獎，受惠得獎光環加持，該產品6六將獨在台灣及日本上市，造福更多消費者的護眼需求。

2022年iF設計獎決選於3 月29日至31日在柏林舉行，是兩年來iF所舉辦的最大型的線下設計高峰會。來自23個國家/ 地區的75位設計專家齊聚在Wilhelm Hallen舊廠房，選出了2022年iF設計獎的獲獎者！其中有70位評委現場參與，5位評委以連線的方式參加了此次評審活動。75位評委對57個國家/ 地區提交的總共約11,000件參賽作品評核，大江高密度葉黃素最後以掌握人體五感全感官的優秀設計，受到評審青睞。

大江生活總經理睿邗表示，此次獲獎產品將葉黃素以視覺化及高密度製程外，針對長期配戴隱形眼鏡，容易造成角膜缺氧，造成血管的不正常增生，因此導致眼球周圍產生許多血絲，該公司特別在配方中選用具有強效抗發炎、抗氧化能力的琉璃果進行萃取。被譽為是安地斯山脈的紅寶石-琉璃果，含有的茄紅素是一般番茄的7倍，β-胡蘿蔔素是胡蘿蔔的2倍。TCI利用獨家萃取技術，將琉璃果的效性成分完整萃出，並發現其可抑制視損傷相關基因的表現，以及降低眼睛缺氧所引發的血管不正長新生現象，改善受試者眼睛不舒服的情況。